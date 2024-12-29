ترمب وتأشيرات الهجرة دعم للتكنولوجيا وغضب المحافظين

أثار الرئيس المنتخب دونالد ترمب جدلًا جديدًا بين مؤيديه بسبب موقفه المؤيد لاستخدام تأشيرات العمالة الأجنبية المهرة، مثل تأشيرات H-1B، لجذب المواهب إلى الولايات المتحدة. في مقابلة حديثة، أشاد ترمب بهذه التأشيرات كأداة لتعزيز الاقتصاد، مما أدى إلى انقسام داخل قاعدته المحافظة بين من يرون فيها تهديدًا لفرص العمل للمواطنين الأميركيين، ومن يدافعون عن أهميتها لصناعة التكنولوجيا.

وهو يتعارض مع سياسة ترمب في ملف الهجرة، حيث قدم وعودًا بإحياء سياساته السابقة المتشددة وإضافة تدابير جديدة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين وزيادة صرامة الإجراءات الحدودية. تأتي هذه التصريحات ضمن محاولته استعادة دعم الناخبين المحافظين الذين يرون في هذه السياسات حلاً لأزمات الأمن القومي والاقتصاد.

إشادة ترمب

وأشار ترمب إلى دعمه السابق لتأشيرات H-1B رغم انتقاده لها خلال رئاسته الأولى، حيث وصفها حينذاك بأنها «غير عادلة» للعمال الأميركيين. إلا أنه أوضح في المقابلة أنه استفاد من البرنامج في أعماله الخاصة. وقال: «لقد كنت مؤمنًا ببرنامج H-1B واستخدمته عدة مرات. إنه برنامج رائع».

وهذا الموقف الجديد من ترمب أدى إلى جدل داخل قاعدته، خاصة بين المحافظين المتشددين الذين يرون أن تأشيرات العمال الأجانب المهرة تضر بالمواطنين الأميركيين الباحثين عن وظائف. من جهة أخرى، يعتبر مؤيدو صناعة التكنولوجيا أن هذه التأشيرات ضرورية لتوظيف العمالة الماهرة في المناصب التي يصعب شغلها محليًا.

ورغم إشادته بالبرنامج، لم يحدد ترمب موقفه من إجراء أي تغييرات عليه بعد توليه المنصب، بينما تظل قاعدته السياسية منقسمة حول كيفية الموازنة بين سياسات «أمريكا أولًا» واحتياجات الاقتصاد القائم على التكنولوجيا.

أبرز النقاط حول سياسات ترمب للهجرة

إنهاء حق الجنسية بالولادة:

أعلن ترمب عزمه على إنهاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين لمهاجرين غير قانونيين، وهي خطوة أثارت جدلاً قانونيًا واسعًا.

إعادة سياسة «البقاء في المكسيك»:

يخطط ترمب لإعادة العمل بهذه السياسة، التي تُجبر طالبي اللجوء على الانتظار في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم، بهدف تقليل أعداد المهاجرين على الأراضي الأمريكية.

إجراءات صحية متشددة:

دعا ترمب إلى إعادة استخدام «الباب 42»، الذي يتيح طرد المهاجرين لأسباب تتعلق بالصحة العامة، وهي سياسة كانت مطبقة أثناء جائحة كورونا.

الربط بين الهجرة والجريمة

كرر ترمب مزاعمه بوجود ارتباط بين الهجرة غير القانونية وارتفاع معدلات الجريمة، رغم افتقار هذه الادعاءات إلى أدلة قوية، بهدف كسب تأييد الناخبين القلقين من قضايا الأمن الداخلي.

برامج بايدن في مرمى الاستهداف

انتقد ترمب برامج إدارة بايدن، مثل «CBP One» و«الإفراج المشروط»، التي فتحت مسارات قانونية للمهاجرين، واعتبرها مسؤولة عن تسهيل الهجرة غير النظامية.