شكرا لقرائتكم خبر عن أنفلونزا ولا كورونا ولا المخلوى.. اعرف الفرق بين الفيروسات المنتشرة حاليا والان مع تفاصيل الخبر

تتشابه أعراض الأنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسى المخلوى (RSV) وفيروس كورونا وقد تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، ولأن الأعراض متشابهة، فقد يكون من الصعب التمييز بين الأمراض التى تسببها الفيروسات التنفسية، لذا فى هذا الجدول نقدم مقارنة بسيطة بين أعراض الأنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسى وكورونا، بحسب موقع المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض CDC.

أنفلونزا ولا كورونا ولا المخلوى ولا برد.. اعرف الفرق

الأعراض الشائعة المتشابهة للأنفلونزا وكورونا ونزلات البرد والفيروس المخلوى التنفسي تشمل: الكحة والصداع والعطس وسيلان الأنف والاحتقان، لكن الأعراض المختلفة تشمل..

الأعراض البرد الأنفلونزا كورونا الفيروس المخلوي التنفسي آلام الجسم أحياناً غالباً أحياناً نادراً صعوبة التنفس نادراً نادراً غالباً أحياناً الإرهاق أحياناً غالباً غالباً نادراً الحمى وارتفاع الحرارة نادراً غالباً أحيانا أحياناً فقدان حاسة الشم والتذوق نادراً نادراً أحياناً نادراً التهاب الحلق غالباً أحياناً غالباً نادراً العطس نادراً نادراً نادراً غالباً

علاج الأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوى التنفسى والبرد وطرق الوقاية

وبحسب موقع Lapcorp تختلف الفيروسات بشكل كبير عن البكتيريا، ولن تنجح العلاجات مثل المضادات الحيوية في علاج العدوى الفيروسية.

يستجيب جسمك للعدوى، بما فى ذلك العدوى بفيروس كورونا، عن طريق إنتاج أجسام مضادة، إما بمفرده أو بمساعدة لقاح.

الأجسام المضادة هى بروتينات صممها جهاز المناعة لديك لاستهداف عدوى معينة، الأجسام المضادة متخصصة للغاية ومصممة خصيصًا لسلالة أو نوع معين من الفيروسات أو البكتيريا، لهذا السبب لن تحميك اللقاحات ضد الأنفلونزا والفيروسات الأخرى من كورونا والعكس صحيح.

يمكنك تقليل احتمالات إصابتك بالأنفلونزا بشكل كبير من خلال الحصول على لقاح الأنفلونزا.

ممارسات النظافة المناسبة يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالعدوى بما في ذلك الفيروس المخلوي التنفسي.

تجنب الاتصال بأي شخص يعاني من أعراض نزلات البرد الشائعة، واغسل يديك بانتظام.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال الحصول على اللقاح ومن المهم دائمًا غسل أو تعقيم يديك بانتظام.