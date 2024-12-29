وزير خارجية مصر: ندعم السودان بالكامل وننخرط بفاعلية بالجهود الرامية لتحقيق الاستقرار فيه

أكّد وزير الخارجيّة المصريّة ​بدر عبد العاطي​، خلال استقباله نظيره السّوداني علي يوسف الشريف، "دعم مصر الكامل للسّودان، والحرص على الوقوف بجانبه في هذا الظّرف الدّقيق، والانخراط بفاعليّة في الجهود الإقليميّة والدّوليّة الرّامية لتحقيق الاستقرار في ​السودان​، بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه".

واستعرض موقف مصر الدّاعي لوقف فوري لإطلاق النّار، مرحّبًا بـ"قرارات مجلس السّيادة بشأن الإسراع بوتيرة نفاذ المساعدات الإنسانيّة بالسّودان، عن طريق تمكين موظّفي الأمم المتّحدة من القيام بمهامهم وإنشاء مراكز لتخزين المساعدات الإنسانيّة". وشدّد على "حرص مصر على استئناف عضويّة السّودان في الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت، ودعمه في الأطر الإقليميّة والدّوليّة متعدّدة الجهات".