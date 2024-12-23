شكرا لقرائتكم خبر عن بينها دبابات وطائرات.. أوكرانيا تتلقى حزمة أسلحة كبيرة من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا

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المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تلقيها حزمة أسلحة جديدة، وكبيرة من ألمانيا.وذكرت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن الحزمة تتضمن 15 دبابة قتال من طراز ليوبارد 1 ايه5، ودبابتين مضادتين للطائرات من طراز جيبارد، ومدفع هاوتزر 2000.بالإضافة إلى نظامين دفاع جوي من طراز تي-إيريس وقاعدتين لإطلاق صواريخ باتريوت.يذكر أن أنظمة الدفاع الجوي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لكييف، في ظل التصعيد الأخير للهجمات التي تشنها روسيا على أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.وكانت تعهدت ألمانيا بالفعل في 2023، بتسليم أنظمة تي-إيريس. وبالنسبة للدبابات المضادة للطائرات طراز جيبارد، ستزود ألمانيا أوكرانيا أيضا بـ 65 ألف قذيفة لدبابات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مزيد من الذخيرة لأنظمة تي-إيريس.كما ستسلم برلين صواريخ جو-جو من طراز ايم9-إل/ آي سايدويندر، وهي الصواريخ التي تمكن الطائرات المقاتلة من استهداف الأهداف الجوية.وكذلك الأسلحة الثقيلة، إذ تتضمن الحزمة الجديدة المقدمة من ألمانيا، وفقا لقائمة الحكومة الألمانية، أيضا شاحنات وطائرات مسيرة وأجهزة رادار إضافية وذخائر.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجه الشكر قبل أيام قليلة للمستشار الألماني أولاف شولتس على تسليم نظام الدفاع الجوي تي-إيريس.وبحسب أوكرانيا، كان هذا هو النظام السادس من أصل 17 وحدة تي-إيريس كلفت ألمانيا بإعدادها لأوكرانيا، بينما أوضحت وزارة الدفاع الألمانية، أنها تكون بذلك تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية إجمالية لأوكرانيا بقيمة تبلغ حوالي 28 مليار يورو.ومن هذه المساعدات ما قُدم بالفعل ومنها ما خُصص للأعوام المقبلة، وكان جزء من هذه الأموال حُصر في توفير معدات عسكرية من صناعة الدفاع.في حين أن الباقي (حوالي 2ر5 مليار يورو)، احتسب من خلال الإمدادات المباشرة من مخزونات الجيش الألماني.وتعد ألمانيا هي ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة من حيث الأسلحة وأنواع أخرى من المساعدات.كانت أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار، إذ تسابق واشنطن الوقت لتقديم الدعم لكييف قبل تولي دونالد ترامب.