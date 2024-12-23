قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها الكائن في مخيّم البدّاوي ومعها طفلها

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: آية إبراهيم اللّشة (من مواليد عام 2005، سوريّة)، التي غادرت بتاريخ 20-12-2024، منزل ذويها الكائن في مخيّم البدّاوي، ومعها طفلها إبراهيم عبدالله الراجح (سنتين)، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت "من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 390009-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".