شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يتراجع 25 جنيهًا ويسجل 3755.. سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 بحوالي 25 جنيهًا، ليسجل الذهب هبوط قياسا على سعر الذهب بمستهل جلسات التداول.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

الذهب في مصر يتم تسعيره بسعر الدولار في البنوك الرسمية وهو ما دفع السعر إلى الارتفاع اليوم بعد أن وصل سعر الصرف إلى مستوى قياسي جديد، ولكن الجدي بالذكر أن الأسواق تتقبل عملية الارتفاع التدريجي في سعر الصرف بهدوء وبدون تحركات عنيفة في الأسواق وهو ما يظهر على أسعار الذهب.

يأتي هذا بسبب تحرك سعر الصرف حتى الآن ضمن المستويات التي أشار إليها رئيس الوزراء من قبل عندما توقع أن يرتفع أو ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في حدود 5% بسبب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي عالمياً حيث يتداول حالياً عند أعلى مستوياته منذ عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.