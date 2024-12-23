الحوثيون: نفذنا عمليتين على هدفين عسكريين إسرائيليين في عسقلان ويافا

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة انصار الله العميد يحيى سريع في بيان، بان سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين نوع "يافا" استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة، وقد حققت العمليتان هدفيهما بنجاح بفضل الله.

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