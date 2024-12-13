أردوغان: تركيا ستواصل دعم المرحلة الجديدة التي سيبدأها الشعب السوري للنهوض ببلده

شدّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، على أنّ أنقرة ستواصل دعم المرحلة الجديدة الّتي سيبدأها الشّعب السّوري للنهوض ببلده، مع الحفاظ على وحدة ​سوريا​ وسلامة أراضيها. وأكّد، خلال لقائه نظيره المجري تاماس سوليوك في العاصمة أنقرة، "العمل على الارتقاء بالعلاقات المتجذّرة بين تركيا والمجر، إلى ما هو أبعد من الشّراكة الاستراتيجيّة المتطوّرة، زيادة التّعاون، وتعزيز الوحدة السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيذة بين البلدين". وشدّد على "أهميّة التّضامن الّذي أظهرته بودابست مع أنقرة، بخصوص إحياء عمليّة عضويّة تركيا في الاتحاد الأوروبي"، معربًا عن شكره للمجر إزاء "المساهمات الّتي قدّمتها لمنظّمة الدّول التّركيّة، بصفتها عضوًا مراقبًا".

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