أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه "يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية تضم جميع الأطراف وتحفظ حقوق المكونات في سوريا"، لافتاً الى أن "العراق يؤدي دوره في التواصل مع الأشقاء والأصدقاء للتشاور بشأن الأوضاع السورية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي: يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية تضم جميع الأطراف وتحفظ حقوق المكونات في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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