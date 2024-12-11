قوى الامن: تفجير وتلف قذائف وأجسام مٌتفجّرة في حقل وطى الجوز يوم غد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "خبراء من مكتب المتفجرات سيقومون بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز، اعتباراً من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الخميس 12/12/2024 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.