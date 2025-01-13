ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يرأسان اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في المخيم الشتوي في العُلا اليوم، رئيس الوزراء في الجمهورية الهيلينية "اليونان" كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقد صافح رئيس الوزراء فور وصوله مستقبليه من الأمراء والوزراء، فيما صافح ولي العهد أصحاب المعالي أعضاء الوفد الرسمي اليوناني، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء في زيارته للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.

وخلال جلستهما في "بيت الشعر" اطلع دولة رئيس الوزراء على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

عقب ذلك ترأس ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي ـ اليوناني، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.

وفي ختام المجلس وقع ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني على محضر اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - اليوناني.