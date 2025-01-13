الملك تشارلز يستعد للسفر إلى بولندا.. وهذا هو السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 08:59 مساءً - الملك تشارلز، ملك بريطانيا العظمى، يستعد للسفر إلى بولندا، في 27 يناير القادم، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين للتحرير، وكونه أيضاً راعياً لصندوق يوم الذكرى منذ عام 2017، وستكون هذه هي الزيارة الخامسة التي يقوم بها تشارلز إلى بولندا، وكان آخرها في عام 2008 مع كاميلا عندما كانت دوقة كورنوال.

الملك تشارلز يتوجه إلى بولندا

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من المُقرر أن يسافر الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، والذي لا يزال يخضع للعلاج من مرض السرطان إلى بولندا مع زعماء من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس جمهورية بولندا السيد أندريه دودا.

كما سيلتقي بـ مانفريد غولدبرغ، البالغ من العمر 94 عاماً، وهو أحد من الذين نجوا من الحرب العالمية. ومعهود على تشارلز أن له علاقات إنسانية وطيدة عديدة مع الناجين من هذا الحدث.



والجدير بالذكر أن مؤسسة يوم ذكرى التحرير التي يرعاها الملك تشارلز تعمل على الترويج لليوم التذكاري ودعمه، والذي يقام في المملكة المتحدة منذ عام 2001.

زيارة الملك تشارلز إلى أستراليا

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يذكر أن آخر جولة ملكية للملك تشارلز، كانت يوم 18 أكتوبر 2024، حيث سافر الملك والملكة كاميلا إلى سيدني؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فيها، ثم توجها إلى كانبيرا، المدينة الأخرى التي زاروها في جولتهما الملكية بأستراليا، التي استغرقت 6 أيام.

وتم استقبال الزوجين الملكيين بحرارة عند وصولهما، وشاركا في عدد من الأحداث، وتم الترحيب بهما بصور ملكية عُرضت على دار أوبرا سيدني الشهيرة.

وفي اليوم الثاني من جولتهما الملكية بأستراليا، الملك تشارلز، 76 عاماً، والملكة كاميلا، 77 عاماً، لم يقوموا بأيّة ارتباطات عامة، واتخذا نهجاً أكثر هدوءاً، واختارا البقاء بعيداً عن أعين الجمهور، وذلك من أجل التكيُّف مع فارق التوقيت، وإعادة شحن طاقتهما قبل جدول أعمالهما المزدحم.

وهذه الزيارة إلى أستراليا أهم جولة خارجية للملك منذ تشخيص إصابته بالسرطان، وأول زيارة له إلى أستراليا كحاكم للدولة، في حين أن اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في ساموا، هو الأول الذي يحضره الملك كرئيس للكومنولث.

وقيل حينها إن الملك أوقف علاج السرطان مؤقتاً خلال الرحلة الطويلة، لكنه سيستأنف العلاج بمجرد عودته إلى المملكة المتحدة.



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