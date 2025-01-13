جيهان خليل تكشف تفاصيل مشاركتها مع هنيدي في رمضان 2025

دور كوميدي جديد

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مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

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آخر أعمال جيهان خليل الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 08:59 مساءً - تواصل الفنانةتصوير دورها في مسلسل "" مع الفنانوالمقرر عرضه في، حيث تقدم جيهان دوراً كوميدياً خلال أحداث العمل الذي يعتمد على الكوميديا الاجتماعية مع وجود جانبٍ تشويقي.كشفت جيهان خليل لـ"" عن تفاصيل مشاركتها في "" الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 وتعاونها مع الفنانللمرة الأولى موضحةً أن تقديمها دوراً كوميدياً ليس بجديد عليها فقد خاضت التجربة سابقاً في أكثر من عمل أبرزها "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع، و"هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكذلك "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.‏يمكنكِ قراءة.. 7 مسلسلات كوميدية في رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة‏وأشارتإلى أنها من محبي محمد هنيدي كفنان على الشاشة يقدم أعمالاً كوميدية بارزة ولكنها أحبته أكثر بعد العمل معه في "" لافتة: "هنيدي إنسان جميل على المستوى المهني والإنساني، ولطيف وذوق وشعرت براحة كبيرة في التعامل معه منذ المقابلة الأولى، ولم أكن أعرف أنه بهذه الطيبة ويدعم الممثل والممثلة التي أمامه".مسلسل "" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وبطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، خالد أنور، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يُجسد هنيدي شخصية محامٍ يفيق من غيوبة لمدة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.اقرئي أيضاً.. خمسة نجوم يعودون إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب سنواتوكان آخر أعمالمسلسل "" من 15 حلقة والذي تم عرضه في يونيو 2024 على إحدى المنصات الرقمية، ويأتي من بطولة: أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أيمن عزب، هالة فاخر، حسناء سيف الدين، أشرف زكي، محمد صبري، محمدالدقاق، بتول الحداد، بيرهان أنور، ندى عصام، وتأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار سيكون دراما مشوقة.وظهرتفي رمضان الماضي 2024 خلال مسلسل ""، حيث تم عرضه بعد سلسلة من التأجيلات. وشاركت في بطولته إلى جانب: نرمين الفقي، أحمد سعيد عبدالغني، ريهام سعيد، صبري عبدالمنعم، هالة فاخر، علاء مرسي، أحمد رفعت، عمرو عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف فداءالشندويلي. وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».