ملامح ظهور النجمتين حياة الفهد وإلهام الفضالة في دراما رمضان 2025‏

حياة الفهد متسلطة على حياة أبنائها في "أفكار أمي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 08:59 مساءً - عدد كبير من النجمات سوف يكون لهن تواجد في الخريطة الدرامية الرمضانية 2025 والتي سوف تشهد تنافساً كبيراً بينهن، ومن بين هؤلاء الفنانة حياة الفهد التي تشارك في مسلسل يحمل اسم "" ، والفنانة إلهام الفضالة التي تشارك في مسلسل آخر بعنوان ""، ورغم مشاركة كل منهما في مسلسل مختلف عن الآخر إلا أن الشخصيات اللاتي تقدمها بها تشابه كبير في خطوطها الدرامية، هذا ما سوف نتعرف إليه بالتفصيل من خلال السطور التالية.يعيد مسلسل "" النجمة حياة الفهد للمنافسة مرة أخرى في المارثون الدرامي الرمضاني لهذا العام 2025 ، بعد تغيبها العام الماضي، حيث كانت آخر مشاركاتها في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل "قرة عينك" والذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية تحمل في جوانبها حساً كوميدياً، ولكن الأمور اختلفت كثيراً في " أفكار أمي"، إذ نجدترتدي ثوباً جديداً من خلال شخصية "شاهة"، وهي شخصية متسلطة وقوية، تفرض آراءها وأفكارها على أبنائها وعائلتها، ولا تسمح لهم بإبداء رأيهم؛ مما يتسبب بالعديد من الأزمات التي تتصاعد تدريجياً.مسلسل "أفكار أمي" قد تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بالكويت؛ ليخرج من لوكيشن التصوير الخاص به؛ ليكون جاهزاً للعرض في رمضان 2025، وهو من كتابة عبد المحسن الروضان، وإخراج باسل الخطيب، ويضم عدداً آخر من النجوم وهم ريم أرحمة، زهرة الخرجي، هيلدا ياسين وآخرين.

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إلهام الفضالة.. العاطفة والحب تدفعها للتدخل في حياة أبنائها

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وعلى غرار النجمة حياة الفهد، نجد أيضاً الفنانة إلهام الفضالة متسلطة على حياة أبنائها ولكن بسبب عدة دوافع أبرزها هى حبها الشديد لهم، لذلك تسعى جاهدة في أن يظل الجميع تحت سيطرتها، وهذا ما أكدت عليه " الفضالة" في مقابلة سابقة مع موقع "الخليج 365" إذ قالت، إن قصة المسلسل لا تقتصر على تسليط الضوء فقط على "الأم" المسيطرة على حياة أبنائها، ولكن سوف يرى المشاهد أن لكل ابن وزوجته قصة واحدة، هذه القصة لها خط درامي ممزوج بجانب كوميدي، منوهة على أن السيطرة التي تفرضها شخصية "جميلة" وهي التي تظهر بها خلال أحداث المسلسل، نابعة من الحب الذي أدى إلى الأنانية من تدخلها في حياة أبنائها جميعاً، مكملة"جميلة تبغي الكل تحت جناحها لكن في خطوط درامية عديدة تراجيدي لايت كوميدي، كل ابن له خط درامي مع زوجته مع حياته، راح تشوفون عمل اجتماعي جميل جداً جداُ بإذن الله".ويجمع العمل كوكبة كبيرة من نجوم الخليج وعلى رأسهم، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، حسين الحداد وآخرون، والعمل من تأليف جميلة جمعة، ومن إخراج سائد بشير الهواري.يذكر أن مسلسل "بيت حمولة" كان من أوائل المسلسلات التي خرجت من بلاتوهات التصوير ليكون جاهزاً للعرض هو الآخر في شهر رمضان المقبل.

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