مسؤول سوري: نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ويجب ألا يكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل

أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط، في حديث لقناة الـ"LBCI" أن هدف الثورة السورية كان واضحاً من اليوم الأول، وهو إسقاط نظام بشار الأسد المجرم، والآن نحن نريد أن نبني بلدنا"، مشيراً إلى أننا "نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ويجب ألا يكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل".
وفي حين لفت إلى أن "سوريا الجديدة ستكون دولة مدنية"، أوضح أن "السفراء الذين التقاهم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة انتقالية محمد البشير، وهم سفراء السعودية والإمارات والأردن والعراق والبحرين وعُمان وإيطاليا، وعدوا برفع مستوى التنسيق مع الحكومة الانتقالية".
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