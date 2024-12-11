أشار النائب نيكولا صحناوي، في تصريح له الى انه "في ظل الاحتلال السوري، تحالف البعض معه ضد من قال لهم إنّ الوجود خارج إطار الحرية ليس إلا شكلاً من أشكال الموت، ثم يوم قرّر الجنرال ميشال عون مقاومة الاحتلال سلمياً، اتهموه بخدمة المشروع الإسرائيلي، وحين انسحب الجيش السوري، لم يترددوا في اتهامه بالعمالة لسوريا. وعندما دعا إلى عدم تحويل لبنان إلى وطن بديل للسوريين، وصفوه بالعنصرية".
واكد صحناوي أن "المشكلة عند البعض ليست في الاحتلالات بحد ذاتها، بل في وجود شخص حر بينهم يرفض أن يكون شريكهم في التبعية والاستزلام والعمالة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: المشكلة عند البعض ليست في الاحتلالات بل في وجود شخص حر بينهم يرفض أن يكون شريكهم في التبعية والاستزلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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