أكد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، أنه "منذ اليوم الأول للأزمة السورية كان موقفنا وتصريحاتنا وأفعالنا واضحة فتركيا تعاملت دائمًا مع الأزمة من منطلق وجداني"، معتبراً أن "انتهاء نظام البعث الذي تلطخت يداه بالدماء فتح أمام سوريا الطريق المؤدي إلى الاستقرار والأمن".

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: منذ اليوم الأول للأزمة السورية كان موقفنا وتصريحاتنا واضحة فتركيا تعاملت دائمًا مع الأزمة من منطلق وجداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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