أحمد الشرع: البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى وعلى الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في سوريا

أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع المعروب بالـ"الجولاني" أن على الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في سوريا، مضيفا :"الناس منهكون من الحرب وبالتالي فإن البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى".
واعتبر الشرع أن "لخوف كان من وجود نظام بشار الأسد وهو الآن سقط والبلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار"، مشيرا الى ان "مصدر مخاوفنا كان من الميليشيات الإيرانية وحزب الله والنظام الذي ارتكب المجازر التي نراها اليوم".
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