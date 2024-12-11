افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن " قوة من جيش العدو الاسرائيلي مؤلفة من نحو 15 عنصرا دهمت منزلا مأهولا يعود لآل الجوكي في بلدة برج الملوك منذ بعض الوقت ، وقامت بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، واستجواب شخصين داخله وصادرت هواتفهما الخلوية".
وطلبت القوة المعادية منهما إخلاء المنزل على الفور وعدم العودة إليه حتى اشعار آخر .
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة اسرائيلية دهمت منزلا مأهولا في برج الملوك واستجوب سكانه وطلبت منهم الاخلاء فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.