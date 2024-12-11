النشرة: قوة اسرائيلية دهمت منزلا مأهولا في برج الملوك واستجوب سكانه وطلبت منهم الاخلاء فورا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن " قوة من جيش العدو الاسرائيلي مؤلفة من نحو 15 عنصرا دهمت منزلا مأهولا يعود لآل الجوكي في بلدة برج الملوك منذ بعض الوقت ، وقامت بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، واستجواب شخصين داخله وصادرت هواتفهما الخلوية".

وطلبت القوة المعادية منهما إخلاء المنزل على الفور وعدم العودة إليه حتى اشعار آخر .