النشرة: بدء دخول اليات الجيش من مرجعيون باتجاه الخيام

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن ان "اليات الجيش اللبناني بدأ بالدخول من مرجعيون باتجاه الخيام". واشار الى أن "المرحلة الأولى ستبدأ بدخول فرق الهندسة الى شمال مدينة الخيام برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة، والتأكد من انسحاب قوات العدو قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة".

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