افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "دخول قوة من اليونيفيل صباح اليوم إلى الخيام للتأكد من تنفيذ القوات الاسرائيلية لوعدها بالانسحاب من الحيين الشمالي والغربي تمهيداً لدخول قوة من الجيش اللبناني وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي لمسحه من الذخائر كمرحلة أولى من انتشاره في البلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة من اليونيفيل دخلت إلى الخيام للتأكد من انسحاب القوات الاسرائيلية من الحيين الشمالي والغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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