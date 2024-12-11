الخارجية الاميركية: بلينكن شدد في اتصال مع نظيره الاردني على الدعم الأميركي لحكومة سورية مسؤولة

افادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن "الوزير انتوني بلينكن ونظيره الأردني ايمن الصفدي بحثا في اتصال هاتفي التطورات في سوريا". واشارت الى أن "بلينكن شدد على الدعم الأميركي لحكومة سورية مسؤولة تمثل الشعب ومختارة من قبله".

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