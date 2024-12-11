جيروزاليم بوست: أردوغان في سوريا.. فكيف يرى تل أبيب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: يتزايد نفوذ تركيا في سوريا بعد الأسد، مما يثير تساؤلات حول الخطوة التالية لأردوغان تجاه إسرائيل، وفي ضوء نجاح المتمردين "المعارضة السورية" وسقوط نظام الأسد، هل يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنفيذ تهديده بغزو إسرائيل؟

منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، شددت تركيا موقفها تجاه إسرائيل، بما في ذلك قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل تضامناً مع حماس. وفي تموز (يوليو)، صعد أردوغان من موقفه، مهدداً: "كما دخلنا ناغورنو كاراباخ وليبيا، فسوف نفعل الشيء نفسه مع إسرائيل".

إن ما بدا في البداية وكأنه تهديد فارغ أصبح الآن سيناريو أكثر ترجيحا بعد الانتصار المذهل الذي حققه المتمردون في سوريا ، حيث تمكنت العديد من الفصائل المدعومة من أنقرة من الإطاحة بنظام الأسد في غضون 11 يوما فقط.

هل تركيا وحدها تقف خلف الانقلاب على الأسد؟

إن الدور التركي في هذه التطورات مهم، وإن كان من السابق لأوانه أن ننسب الانقلاب إلى أنقرة وحدها. ففي حين تعمل تركيا على تدريب وتسليح بعض الجماعات المتمردة، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تتولى قيادة هيئة تحرير الشام بشكل مباشر، وهي المنظمة التي قادت الهجوم المفاجئ.

ومن المشكوك فيه أيضاً أن أردوغان نفسه توقع مثل هذه المكاسب السريعة والحاسمة التي حققها المتمردون.

من المؤكد أن أردوغان سيستفيد كثيراً من تفكيك النظام الشيعي المدعوم من إيران وروسيا وحزب الله واستبداله بحكومة يقودها السنة. ومن بين مصالحه الرئيسية في سوريا إضعاف الحكم الذاتي الكردي وتسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا منذ الحرب الأهلية.

ويمكن أن يساعد انتصار المتمردين أنقرة على تحقيق أهدافها على الجبهتين.

إلى ماذا يسعى أردوغان؟

ما حدث لا يحمي تركيا من احتمال امتداد الحرب إلى أراضيها، فالفصائل المتمردة عبارة عن خليط مجزأ من الميليشيات، التي غالبا ما تكون في صراع مع بعضها البعض. ومن المرجح أن أردوغان يدرك أن الطريق إلى حكومة موالية لتركيا في سوريا محفوف بالتحديات وقد يستغرق سنوات.

وفي الوقت نفسه، قد تأتي الحرية العملياتية الواسعة الممنوحة للجماعات المتمردة بنتائج عكسية، مما قد يوقع تركيا في الصراع الداخلي في سوريا. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إعادة إشعال التوترات في الداخل إذا شن حزب العمال الكردستاني هجمات انتقامية ضد القوات التركية التي تستهدف الأكراد في سوريا.

ماذا سيفعل أردوغان مع إسرائيل؟

ولكن ماذا عن إسرائيل؟ هل يستطيع أردوغان أن يستغل نظاماً صديقاً في سوريا لنشر قوات وأسلحة على حدود إسرائيل؟ إن النفوذ التركي المتزايد في سوريا يتماشى مع رؤية أردوغان العثمانية الجديدة للشرق الأوسط، والتي قد تتحول سوريا بموجبها إلى معقل إسلامي سني تحت رعاية أنقرة.

ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تكثيف الموقف التركي العدائي تجاه إسرائيل، خاصة وأن حرب "سيوف الحديد" لا تلوح في الأفق، ومن ثم، فمن المعقول أن أردوغان يأمر بشكل مباشر الجماعات الجهادية العاملة على الحدود الإسرائيلية بمهاجمة إسرائيل، أو على أقل تقدير يدعمها في القيام بذلك.

ولكن على الرغم من هذا، يتعين على تركيا أن تزن العواقب المترتبة على فتح مثل هذه الجبهة ضد إسرائيل. ذلك أن أي تصعيد من شأنه أن يهدد بتوتر علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وخاصة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة التي من غير المرجح أن تتسامح مع مثل هذا العدوان.

ونظراً لهذه الديناميكيات، فمن المستحسن لأردوغان أن يلعب أوراقه بحذر وأن يتجنب تفاقم الصراع السوري، وخاصة فيما يتصل بإسرائيل، وبصرف النظر عن حسابات أردوغان، فإن إسرائيل حشدت الدبابات والمشاة عبر الحدود لأول مرة منذ خمسين عاما. ويتعين على إسرائيل أن تستمر في الاستفادة من هذا الزخم لضرب أهداف في سوريا لتقليص قدرات إيران وحزب الله.

وعلاوة على ذلك، من الأهمية بمكان أن تصر إسرائيل على وجود عسكري أميركي قوي وموسع في المثلث السوري والعراقي والأردني.