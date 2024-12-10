قوى الأمن: توقيف شخصين في الدكوانة يروجان المخدرات والعملة المزيفة بمناطق جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هويّة مروّجَي مخدّرات ينشطان ضمن محافظة جبل لبنان، وهما كلّ من: "د. ص." (مواليد عام 2001، لبناني)، و"ي. د." (مواليد عام 2000، سوري)"، موضحةً أنّ "على الأثر، أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما، تمهيدًا لتوقيفهما".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-12-6، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج ​المخدرات​ في محلّة ​الدكوانة​ قرب مستديرة الحايك، على متن سيّارة نوع "نيسان" لون أبيض"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشهما والسّيّارة، عثر عناصر الدّوريّة على:

20 مظروفًا من مادّة الماريجوانا زنتها نحو 168 غرامًا، 3 مظاريف من مادّة حشيشة الكيف، 10 علب بلاستيكيّة من مادّة الباز زنتها حوالى 120 غ، كبسولة من مادّة الكريستال ميث، 100 حبّة مخدّرة نوع "ترامادول"، 6 حبوب مخدّرة نوع "MD"، بالإضافة إلى عبوات زجاجيّة ملوّنة على شكل غليون تُستخدم في تعاطي المخدّرات، هاتفان خلويّان، مبلغ مالي عبارة عن 665 دولارًا و1,270,000 ليرة لبنانيّة؛ ومبلغ مالي مزيّف وقدره 1000 دولار أميركي من فئة المئة دولار".

وذكرت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات والعملة المزيّفة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان"، مبيّنةً أنّه "تمّ حجز السّيّارة عدليًّا، وأُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على اشارة القضاء المختص".