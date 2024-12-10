الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة: انتشال جثمان شهيدة في منطقة البسطة الفوقا واستمرار عمليات البحث عن مفقودين

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة الماضية: محافظة بيروت: - انتشال جثمان شهيدة في منطقة البسطة الفوقا واستمرار عمليات البحث عن مفقودة لا تزال ضمن عداد المفقودين. ضاحية بيروت الجنوبية : - استمرار عمليات البحث عن مفقود تحت انقاض مبنى إنهار في المريجة جراء الغارات الاسرائيلية السابقة. - استمرار عمليات البحث عن مفقودة تحت الانقاض في شارع رعد - منطقة الغبيري. - جرف اتربة وركام في منطقة الكفاءات بجانب مجمع السجاد. محافظة الجنوب: - الكشف على مواقع الأعتداءات الأسرائيلية في بلدة شمع حيث تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقاً للبحث عن مفقودين. - إخماد حريق سيارة في زبقين. خدمات عامة: تأمين المياه الى مركزين لإيواء النازحين في شحيم ودير الحرف".

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