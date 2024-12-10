أمن الدولة نفت حمايتها لبعض الرموز والمسؤولين السوريين الذين تركوا سوريا بالفترة الأخيرة

أشارت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، إلى أنّ "يوم أمس الإثنين بتاريخ 2024-12-9، ورد في أحد المواقع الإلكترونيّة، مقالٌ عن حماية أمن الدّولة لبعض الرّموز والمسؤولين السّوريّين الّذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة، على إثر التّطوّرات الحاصلة".

ونفت في بيان، "هذه المعلومات الواردة في المقال"، متمنّيةً من القيّمين على الموقع المذكور ومن الوسائل الإعلاميّة عمومًا، "التّدقيق في المعلومات الّتي تُنشَر عن المديريّة، خدمةً للحقيقة الّتي تبقى هدفًا مشتركًا لنا جميعًا".