الدفاع التايوانية: رصدنا 47 طائرة عسكرية و12 سفينة حربية صينية حول تايوان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدّفاع التّايوانيّة، أنّها رصدت 47 طائرة عسكريّة و12 سفينة حربيّة صينيّة حول ​تايوان​، خلال فترة 24 ساعة انتهت في السّاعة السّادسة صباحًا (22:00 ت غ الإثنين)، وذلك في الوقت الّذي تستعدّ فيه تايبيه لمناورات عسكريّة صينيّة محتمَلة، ردًّا على الجولة الّتي قام بها الرّئيس التّايواني لاي تشينغ تي في المحيط الهادئ.

وقد أثارت جولة الرّئيس التّايواني الّتي شملت منطقتين أميركيّتين هما هاواي وغوام، غضبًا صينيًّا عارمًا، وتكهّنات بشأن ردّ محتمَل من جانب بكين.

ويوم أمس الإثنين، تعهّدت وزارة الخارجيّة الصّينيّة بـ"الدّفاع بشدّة" عن سيادتها، مؤكّدةً أنّ تايوان "جزء لا يتجزّأ" من أراضيها.

من جهتها، أعلنت الحكومة التّايوانيّة الإثنين، أنّها وضعت قوّاتها المسلّحة في حالة تأهّب "عال"، بعدما فرضت الصّين قيودًا جوّيّةً واسعة النّطاق قبالة ساحلها الشّرقي.