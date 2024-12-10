الامن العام: الأخبار المتداولة عن رفع القيود التي تم فرضها على دخول السوريين منافية للواقع

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الأمن العام اللبناني يرفع القيود التي فرضها على دخول السوريين منافية للواقع، حيث أن المديرية العامة للأمن العام تمنح إذن دخول لمدة أسبوع، أسبوعين أو شهر إستثنائياً وفقاً لكل حالة تتوفر فيها الشروط الإنسانية.

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