البنتاغون: قواتنا في سوريا في حالة تأهب ولن نغير طبيعة انتشارها أو نوسع رقعته

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "قواتنا في سوريا في حالة تأهب ولن نغير طبيعة انتشارها أو نوسع رقعته، ونحن نعمل لعدم وقوع الأسلحة الكيميائية في سوريا بيد أي طرف قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا أو شركائنا".

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