القوات الاسرائيلية تستهدف ميناء ‎اللاذقية واحتراق السفن الموجودة فيه

شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات على ميناء اللاذقية في سوريا، مستهدفة أصولاً بحرية مرتبطة بنظام بشار الأسد السابق، واحتراق السفن الموجودة فيه. ومنذ سقوط الأسد، نفذت إسرائيل العديد من الغارات شملت الأهداف مواقع تخزين الصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي، ومرافق الأسلحة الكيميائية، والطائرات والدبابات العسكرية السورية.

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