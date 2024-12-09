المستشار السياسي في السفارة الكندية في رسالة لاصدقاء كندا: حكومتنا حددت شهر تشرين الثاني ليكون شهر التراث اللبناني

أشار المستشار السياسي في السفارة الكندية في بيروت جويل مومفيس، في رسالة وجهت إلى أصدقاء كندا، إلى أن حكومة بلاده حددت شهر تشرين الثاني ليكون شهر التراث اللبناني لتسليط الضوء على مساهمة الكنديين من أصول لبنانية في كندا، بمناسبة يوم الإستقلال اللبناني (في 22 تشرين الثاني من العام 1943)، بالإضافة إلى إحتفال بلاده في هذا الشهر بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع لبنان.

وأوضح، في متن الرسالة، إلى أن البلدين يتشاركان الرؤية نفسها للسلام والأمن في لبنان والمنطقة، لافتاً إلى أن كندل تواصل تشجيع تطوير الديمقراطية في لبنان، مشيراً إلى أن كندا كانت في السنوات الأخيرة واحدة من الدول الخمس الرئيسية المانحة للبنان، كاشفاً أن بلاده منحت لبنان في العام 2024 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية.