إدارة الشؤون السياسية في دمشق للجزيرة: سنعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين

افادت إدارة الشؤون السياسية بدمشق لقناة "الجزيرة"، بـ"أننا سنعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين"، داعية "السوريين الذين أجبروا على المغادرة للعودة والمساهمة في بناء سوريا". واشارت الى أن "قيادة سوريا الجديدة تتطلع لتعزيز علاقتها مع كل الدول على أساس الاحترام"، مؤكدة أننا "سنسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار".

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