أفادت وكالة "تاس" الرّوسيّة، نقلًا عن مسؤول في محافظة اللاذقية، بأنّ "المعارضة تسيطر بشكل كامل على محافظتَي طرطوس واللاذقية"، مشيرًا إلى أنّ "القوّات المسلّحة للمعارضة لم تقم ولا تعتزم اقتحام القواعد العسكريّة الرّوسيّة، الّتي لا تزال تعمل بشكل طبيعي".

كانت هذه تفاصيل خبر "تاس" عن مسؤول في اللاذقية: المعارضة سيطرت بالكامل على المحافظة ولا تعتزم اقتحام القواعد الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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