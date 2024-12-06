شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2024.. 310 مليارات دولار خسائر الكوارث الطبيعية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

تكاليف تغطية الكوارث

خسائر كوارث الفيضانات

الدمام - شريف احمد - تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 310 مليارات دولار في كل أنحاء العالم هذا العام، بزيادة 6% عن عام 2023، وفقما أفادت شركة "سويس ري" العملاقة لإعادة التأمين.كذلك ارتفعت الأضرار التي تغطيها شركات التأمين بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 135 مليار دولار، خصوصًا مع الإعصارين المدمرين "هيلين" و"ميلتون" اللذين ضربا جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف، وفقما أوضحت المؤسسة.التكاليف المترتبة على شركات التأمين تجاوزت 100 مليار دولار للسنة الخامسة على التوالي، وفقما قال بالز غروليموند، رئيس قسم تغطية الكوارث في الشركة السويسرية.وأضاف في بيان أن هذه الزيادة في التكاليف تعزى جزئيا إلى تركز الأصول التي يؤمن عليها في المناطق الحضرية، وزيادة تكاليف إعادة الإعمار لكن تغير المناخ يؤدي أيضًا دورًا متزايدًا.أشارت "سويس ري"، وهي شركة تأمين لشركات التأمين، خصوصًا إلى تزايد التكاليف المترتبة على الفيضانات، مع بلوغ خسائر التأمين منذ مطلع العام نحو 13 مليار دولار.ومع إضافة إلى ما تسميه شركات التأمين الكوارث الناجمة عن النشاط البشري، مثل الحوادث الصناعية، يتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية في عام 2024 إلى 320 مليار دولار.