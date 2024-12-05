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تحذير من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا

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أ ف ب - لوس انجلوس 0 تبليغ

تحذير من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من خطر تسبّبه بأمواج مدّ عال (تسونامي)، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إنّ مركز الزلزال الذي بلغت قوّته 7 درجات يقع على عُمق 10 كيلومترات فقط من سطح البحر، وعلى بُعد 100 كيلومتر من مدينة فيرنديل الساحلية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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