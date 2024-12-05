شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من خطر تسبّبه بأمواج مدّ عال (تسونامي)، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إنّ مركز الزلزال الذي بلغت قوّته 7 درجات يقع على عُمق 10 كيلومترات فقط من سطح البحر، وعلى بُعد 100 كيلومتر من مدينة فيرنديل الساحلية.

