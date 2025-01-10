وزارة النقل العراقية: استلام 13 طائرة حديثة ضمن خطة تحديث الأسطول الجوي

أعلن المتحدّث باسم ​وزارة النقل العراقية​ ميثم الصافي، "استلام 13 طائرة حديثة ضمن خطّة تحديث الأسطول الجوّي"، مشيرًا إلى "وجود خطّة شاملة لتعزيز قدرات النّقل الجوّي ومواكبة أحدث المعايير العالميّة".

وأوضح في تصريح، أنّ "الطّائرات المستلَمة تتضمّن 6 طائرات من طراز "بوينغ ماكس"، وطائرتَين من طراز دريم لاينر (بوينغ)، و5 طائرات من طراز إيرباص"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة تستهدف استلام 31 طائرة حديثة بحلول عام 2027"، ولافتًا إلى أنّ "هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجيّة وخطّة شاملة لتعزيز قدرات النّقل الجوّي ومواكبة أحدث المعايير العالميّة".

وركّز الصّافي على أنّ "الخطط الموضوعة تسير وفق الجداول الزّمنيّة المحدّدة، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير البنية التّحتيّة لقطاع الطّيران وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين".