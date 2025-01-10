ساركوزي خلال محاكمته: "لن تجدوا أبدا سنتا ليبيا واحدا في حملتي"

أكّد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في أول مداخلة له خلال محاكمته في باريس، بتهمة تلقيه تمويلا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007 أنه "ليس لديه ما يلوم نفسه عليه"، قائلا "لن تجدوا أبدا يورو واحدا، ولا حتى سنتا ليبيا واحدا حتى، في حملتي".

وأشار إلى أنّه ضحية "عشر سنوات من التشهير، و48 ساعة من الاحتجاز، و60 ساعة من الاستجواب"، لافتًا إلى أنّ "عشر سنوات من التحقيق" بحثوا خلالها "حول العالم" عن أدلة وعن شهود مختلفين للاستماع إليهم. وردّد بغضب مرات عدة "ماذا وجدوا؟ لا شيء". وأضاف "لا شيء يتعلق بي".

ويحاكم ساركوزي الذي تولّى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، في هذه القضية بتهم فساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن حرمانه من حقوقه المدنية (وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) لمدّة تصل إلى خمس سنوات.