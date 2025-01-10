افرام: عون الشخص المناسب بالمكان المناسب وأستطيع أن أخدم بالحكومة بمجال الكهرباء

رأى النّائب نعمة افرام، أنّ "رئيس الجمهوريّة المنتخب جوزاف عون هو الشّخص المناسب في المكان المناسب"، مشيرًا إلى "أنّني عمليًّا أستطيع أن أخدم في الحكومة المقبلة في المجال الكهربائي".
ولفت، في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى "أنّنا إذا برهنّا للمجتمع الدّولي نجاحنا، فسنستطع الدّخول في مفاوضات لحلّ مشكلات أكبر كمزارع شبعا والحدود والغاز وغيرها"، مؤكّدًا أنّ "علاقةً خاصّةً تربطه بالنّائبين فؤاد مخزومي وعبد الرحمن البرزي، وسينتظر ليرى من هم المطروحون لرئاسة الحكومة لاتخاذ القرار المناسب".
واعتبر افرام أنّ "لبنان اليوم في مرحلة دقيقة وفي هدنة وقد تنكسر، وكان لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهوريّة مع تعيين رئيس للحكومة".
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