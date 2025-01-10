الخارجية الفلسطينية: حياة أكثر من مليوني فلسطيني رهينة للمخططات والابتزازات الإسرائيلية

أعلنت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، أنّ "بالرّغم من المناشدات الدّوليّة الّتي تصدر عن الدّول والمنظّمات المختصّة، والأوامر الّتي صدرت عن ​محكمة العدل الدولية​، والقرارات الأمميّة المختلفة الّتي تطالب بإدخال المساعدات الإنسانيّة بشكل مستدام، تواصل إسرائيل القوّة القائمة بالاحتلال عرقلة وصول المساعدات الإغاثيّة والإنسانيّة والطّبيّة لشعبنا في ​قطاع غزة​ رغم شحّها".

وشدّدت في بيان، على أنّ "حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني تبقى رهينة للمخطّطات والابتزازات السّياسيّة، على سمع وبصر ​المجتمع الدولي​ على مدار 461 يومًا، تعمّقت خلالها الإبادة وأساليب التّهجير والكارثة الإنسانيّة؛ وفرضت عليهم دائرة موت محكمة بالقصف والنّزوح والتّجويع والحرمان من أبسط حقوق الإنسان".

وعبّرت الوزارة عن استنكارها الشّديد "لاستمرار فشل المجتمع الدّولي بتطبيق قرارات الشّرعيّة الدّوليّة وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذها"، مطالبةً بـ"وقف حرب الإبادة وحماية حياة المدنيّين الفلسطينيّين، باعتبارهم رأس المال الوطني والإنساني الأهم".