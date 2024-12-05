وزير قطري: نتفاءل بحذر بشأن التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 ، إنهم متفائلون بحذر بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وقال الوزير القطري في حديث مع قناة سكاي نيوز البريطانية :" ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة ، ونتفاءل بحذر بالتوصل إلى اتفاق ويجب الضغط على كل الأطراف".

وأوضح أن مكتب حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة أنشيء للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي ، مبينا أن المكتب أبرمت عبره اتفاقيات لوقف إطلاق النار منذ عام 2014.

وتابع :" منعنا التصعيد مرارا كي لا يحدث ما انتهى إليه 7 أكتوبر".

المصدر : وكالات