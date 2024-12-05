إسرائيل تُسلّم الأردن جثماني منفذي عملية البحر الميت

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه وبتوجيه سياسي تمّت إعادة جثماني أردنيين نفذا عملية ضد جنود إسرائيليين جنوب البحر الميت قبل شهرين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها تسلمت من إسرائيل جثماني مواطنين أردنيين لدفنهما في البلاد بعد تسليمهما لذويهما.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصيب جنديان إسرئيليان في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت نفذها مسلحون عبروا من الأردن.

وجاءت عملية البحر الميت اليوم بعد مضي أكثر من شهر على العملية التي نفذها الأردني ماهر الجازي بمعبر اللنبي (جسر الملك حسين).

المصدر : وكالات