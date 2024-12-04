شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحكام العرفية.. المعارضة تطالب رئيس كوريا الجنوبية بالتنحي والان نبدء بالتفاصيل

قرار مأساوي

رفع الأحكام العرفية

الدمام - شريف احمد - طالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بالتنحّي، متّهما إياه بـ"التمرد" بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.وقال زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان: "حتى لو رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، فيجب عليه أن يتنحّى".وصف زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قرار الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد بالمأساوي، داعيًا إلى "محاسبة كلّ المسؤولين" عن هذه المحاولة الفاشلة.وقال هان دونغ-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحفيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء: "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأساوي، وكلّ المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليلة الثلاثاء/الأربعاء رفع الأحكام العرفية بعد ساعات على فرضها واتهامه المعارضة بتشكيل قوات "مناهضة للدولة".

وكان إعلان الأحكام العرفية تسبب في أزمة نددت بها المعارضة، وأثارت قلقًا دوليًا خصوصًا لدى حليفته الولايات المتحدة.

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وإثر قرار الرئيس سارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام، لكن الجيش أكد أنه لن يفعل ذلك دون قرار من الرئيس.



وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلًا على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

سحب قوات الجيش

رفعت الأحكام العرفية إثر خطاب متلفز ليون قال فيه: "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، سحبنا الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية، سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".

وقوبل الاعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا الى الشوارع احتجاجًا على فرض الأحكام العرفية، خصوصًا عند البرلمان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.