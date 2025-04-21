الامارات | 90 رقماً مميزاً في المزاد العلني الـ118 لأرقام اللوحات المميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-BB-CC-I-J-O-P-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر 22 CC و19BB و20 BBفي المزاد العلني رقم 118.

وسيُقامُ المزاد يوم السبت 26 أبريل الجاري، ويبدأ التسجيل فيه يوم الاثنين 21 أبريل الجاري، بينما ستجري وقائع المزاد في فندق (جراند حياة دبي) الساعة 4:30 عصراً.

ويمكن كذلك للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (RTA) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهراً.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهيئة.