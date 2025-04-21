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الامارات | محمد بن زايد يعين محمود سالم العلوي مديراً للكفاءة المؤسسية في "أبوظبي للمحاسبة"

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن زايد يعين محمود سالم العلوي مديراً للكفاءة المؤسسية في "أبوظبي للمحاسبة" 1/2
  • الامارات | محمد بن زايد يعين محمود سالم العلوي مديراً للكفاءة المؤسسية في "أبوظبي للمحاسبة" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين محمود سالم العلوي مديراً عاماً لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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