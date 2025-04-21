الامارات | محمد بن زايد يعين محمود سالم العلوي مديراً للكفاءة المؤسسية في "أبوظبي للمحاسبة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعين محمود سالم العلوي مديراً للكفاءة المؤسسية في "أبوظبي للمحاسبة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين محمود سالم العلوي مديراً عاماً لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة.
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