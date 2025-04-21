الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي الكاردينال كيفن فاريل بوفاة بابا الفاتيكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام ، برقية تعزية إلى الكاردينال كيفن فاريل كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة بوفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.