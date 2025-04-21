اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي الكاردينال كيفن فاريل بوفاة بابا الفاتيكان

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي الكاردينال كيفن فاريل بوفاة بابا الفاتيكان 1/2
  • الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي الكاردينال كيفن فاريل بوفاة بابا الفاتيكان 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي الكاردينال كيفن فاريل بوفاة بابا الفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت  سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام ، برقية تعزية إلى الكاردينال كيفن فاريل كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة بوفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements