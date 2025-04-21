اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements