الامارات | حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
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