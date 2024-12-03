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تحت عنوان: "ميلادُك خلاصُنا"، "زمن المجيء هو حُضور الله في تاريخ البشريَّة. "ناطرينك" كي نفرح بعيد ميلادك، عيد السَّلام والفرح"، دعا دير مار الياس-الكنَيسة (المتن الأعلى)، لمناسبة زمن المجيء- الميلاد، للاحتفال بالذَّبيحة الإلهيَّة، يتخللها افتتاح "مغَارة الميلاد" والتبرُّك من "ذخيرة كنيسة المهد في بيت لحم" بالتنسيق مع "الجمعيَّة الدوليَّة للروح الميلاديَّة"، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الحادية عشرة صباحًا، في دير مار الياس- الكنيسة (المتن الأعلى).
(تعرِض بعض المغارات ثقافات و"هويَّات" العالم. بإمكانكم إحضار تمثال الطِّفل يسوع لمُباركته خلال الاحتفال).
كانت هذه تفاصيل خبر دير مار الياس- الكنيسة يدعو للمشاركة بإفتتاح مغارة الميلاد والتبرك من ذخيرة كنيسة المهد يوم الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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