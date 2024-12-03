دير مار الياس- الكنيسة يدعو للمشاركة بإفتتاح مغارة الميلاد والتبرك من ذخيرة كنيسة المهد يوم الأحد المقبل

تحت عنوان: "ميلادُك خلاصُنا"، "زمن المجيء هو حُضور الله في تاريخ البشريَّة. "ناطرينك" كي نفرح بعيد ميلادك، عيد السَّلام والفرح"، دعا دير مار الياس-الكنَيسة (المتن الأعلى)، لمناسبة زمن المجيء- الميلاد، للاحتفال بالذَّبيحة الإلهيَّة، يتخللها افتتاح "مغَارة الميلاد" والتبرُّك من "ذخيرة كنيسة المهد في بيت لحم" بالتنسيق مع "الجمعيَّة الدوليَّة للروح الميلاديَّة"، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الحادية عشرة صباحًا، في دير مار الياس- الكنيسة (المتن الأعلى).

(تعرِض بعض المغارات ثقافات و"هويَّات" العالم. بإمكانكم إحضار تمثال الطِّفل يسوع لمُباركته خلال الاحتفال).