ذكر مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، بأنّ "الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو متوسّط فوق قرى السّلسلة الشّرقيّة وبلدات النبي شيت، الخضر، حورتعلا، بريتال، الطيبة ودورس؛ وصولًا إلى مدينة بعلبك".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو متوسط فوق قرى السلسلة الشرقية وصولًا إلى بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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