أكّد النّائب ​مارك ضو​ في تصريح، أنّ "اتفاق الهدنة واضح: لا ثلاثيّة جيش وشعب ومقاومة جنوب الليطاني، ما يعني أنّ رئيس مجلس النّواب نبيه بري شخصيًّا ومعه "حزب الله" والحكومة موافقون على إسقاط الثّلاثيّة في الجنوب، أي سقطت في كلّ لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر ضو: بري و"حزب الله" والحكومة موافقون على إسقاط ثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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