شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 جنديًا في هجوم إرهابي شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 12 جنديًا من رجال الأمن الباكستاني مصرعهم، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مركز أمني في منطقة "جاني خيل" التابعة لمديرية "بانو" شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن المسلحين صدموا السور المحيط بالمركز الأمني بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارًا بالبنية التحتية للمركز، ومن ثم اشتبكوا مع رجال الأمن بعد اقتحام جزء من المركز الأمني في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على المسلحين الذين نفذوا الهجوم، البالغ عددهم ستة مسلحين، وشنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى صلة بهم.